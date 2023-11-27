У Дніпрі на зупинці зайнявся автомобіль

На тимчасовій зупинці зайнявся автомобіль.

Про це повідомили в ДСНС.

На вулиці Сімферопольській загорівся автомобіль, який стояв на тимчасовій зупинці. У якийсь момент очевидці побачили дим, який валив із моторного відсіку. На допомогу покликали пожежників.

Рятувальники, приїхавши на виклик, побачили охоплений полум’ям моторний відсік та салон легковика «Opel», який знаходився на тимчасовій зупинці. Автівку загасили. Загиблих та травмованих немає.

Про причину пожежі наразі нічого не відомо.

Читайте також:

Українська

Автор: