Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре вместо трамваев поедут троллейбусы: новые изменения движения транспорта

В Днепре вместо трамваев поедут троллейбусы: новые изменения движения транспорта

Сегодня 11:10
просмотров

В Днепре почти на месяц вместо трамвая будет курсировать троллейбус.

Новости Днепра про В Днепре вместо трамваев поедут троллейбусы: новые изменения движения транспорта

Об этом сообщили в департаменте транспорта.

С сегодняшнего дня, 28 ноября по проспекту Яворницкого ездит временная троллейбусная замена трамвая №1.

Со вторника, 28 ноября, приостанавливается движение трамваев №1-к “Железнодорожный вокзал – ул. Центральная» и вводится временный троллейбусный маршрут №1-к «Железнодорожный вокзал – Центр». Ежедневно на линии будет работать 6 единиц троллейбусов с интервалом движения 6 минут.

Начало/окончание движения: от Железнодорожного вокзала  6:45 – 21:37; от ЦУМа 6:49 – 21:27 час.

Свои остановки троллейбус будет совершать на остановках маршрутов №1, 5, Б.

Напомним, в Днепре до 15 декабря будут ремонтировать аварийные трамвайные пути в центре города. Поэтому вместо трамвая №1 курсирует трамвай № 7 «Вокзал – УДУНТ», который частично едет по маршруту 5 трамвая. Кроме этого, троллейбус «кольцо А» работает в усиленном режиме.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре вместо трамваев поедут троллейбусы: новые изменения движения транспортаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре вместо трамваев поедут троллейбусы: новые изменения движения транспортаРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Вблизи Днепра может появиться еще 600 га заповедной зоны
Новости Днепра
Вчера 22:05
Вблизи Днепра может появиться еще 600 га заповедной зоны

Вблизи Днепра хотят расширить заповедник.

В Днепре появился поднятый перекресток: где и зачем он
Новости Днепра
Вчера 21:23
В Днепре появился поднятый перекресток: где и зачем он

В Днепре обустроили поднятый перекресток.

В Днепре на остановке загорелся автомобиль
Новости Днепра
Вчера 20:42
В Днепре на остановке загорелся автомобиль

На временной остановке загорелся автомобиль.

На Днепр надвигается новый циклон, который резко изменит погоду: чего ждать
Новости Днепра
Вчера 20:03
На Днепр надвигается новый циклон, который резко изменит погоду: чего ждать

В Днепре к концу ноября несколько раз поменяется погода.

Последние новости

В Днепре неизвестные отрезали мужчине ухо: что говорят в полиции
В Днепре неизвестные отрезали мужчине ухо: что говорят в полиции

Мы обратились за комментарием по поводу этого происшествия в полицию.

Сегодня 11:08
7
просмотров
На Днепропетровщине в результате взрыва буржуйки вся семья получила сильные ожоги
На Днепропетровщине в результате взрыва буржуйки вся семья получила сильные ожоги

В Павлоградском районе из-за взрыва буржуйки пострадала семья.

Сегодня 10:34
4
просмотров
Жену Буданова отравили, она в больнице, – СМИ
Жену Буданова отравили, она в больнице, – СМИ

Отмечается, что Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами.

Сегодня 10:16
3
просмотров
Оккупанты ударили по пятиэтажке в Никополе: погиб мужчина, пострадали две женщины
Оккупанты ударили по пятиэтажке в Никополе: погиб мужчина, пострадали две женщины

Россияне снова атаковали Днепропетровщину.

Сегодня 10:03
3
просмотров
В Днепре мужчина сдавал в аренду несуществующее жилье
В Днепре мужчина сдавал в аренду несуществующее жилье

Злоумышленнику сообщили о подозрении.

Сегодня 09:25
5
просмотров
На Днепропетровщине на трассе столкнулись две фуры: погиб мужчина
На Днепропетровщине на трассе столкнулись две фуры: погиб мужчина

Пожалуйста, будьте максимально осторожны на дорогах!

Сегодня 09:00
5
просмотров
В одном из городов Днепропетровщины сегодня будет громко весь день: что произошло
В одном из городов Днепропетровщины сегодня будет громко весь день: что произошло

Без паники!

Сегодня 08:25
5
просмотров
В Днепре сегодня не будет света с 8:00 до 17:00 (АДРЕСА)
В Днепре сегодня не будет света с 8:00 до 17:00 (АДРЕСА)

Держите телефон и повербанк заряженными!

Сегодня 08:00
8
просмотров
Ночью россияне ударили ракетой по Кривому Рогу
Ночью россияне ударили ракетой по Кривому Рогу

Российские оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.

Сегодня 07:36
3
просмотров
В Днепре разыскивают без вести пропавшую 83-летнюю женщину: нужна ваша помощь
В Днепре разыскивают без вести пропавшую 83-летнюю женщину: нужна ваша помощь

Присмотритесь внимательно к фото!

Сегодня 06:55
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх