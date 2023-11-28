В Днепре вместо трамваев поедут троллейбусы: новые изменения движения транспорта

Об этом сообщили в департаменте транспорта.
С сегодняшнего дня, 28 ноября по проспекту Яворницкого ездит временная троллейбусная замена трамвая №1.
Со вторника, 28 ноября, приостанавливается движение трамваев №1-к “Железнодорожный вокзал – ул. Центральная» и вводится временный троллейбусный маршрут №1-к «Железнодорожный вокзал – Центр». Ежедневно на линии будет работать 6 единиц троллейбусов с интервалом движения 6 минут.
Начало/окончание движения: от Железнодорожного вокзала 6:45 – 21:37; от ЦУМа 6:49 – 21:27 час.
Свои остановки троллейбус будет совершать на остановках маршрутов №1, 5, Б.
Напомним, в Днепре до 15 декабря будут ремонтировать аварийные трамвайные пути в центре города. Поэтому вместо трамвая №1 курсирует трамвай № 7 «Вокзал – УДУНТ», который частично едет по маршруту 5 трамвая. Кроме этого, троллейбус «кольцо А» работает в усиленном режиме.
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