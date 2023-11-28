В Днепре вместо трамваев поедут троллейбусы: новые изменения движения транспорта

В Днепре почти на месяц вместо трамвая будет курсировать троллейбус.

Об этом сообщили в департаменте транспорта.

С сегодняшнего дня, 28 ноября по проспекту Яворницкого ездит временная троллейбусная замена трамвая №1.

Со вторника, 28 ноября, приостанавливается движение трамваев №1-к “Железнодорожный вокзал – ул. Центральная» и вводится временный троллейбусный маршрут №1-к «Железнодорожный вокзал – Центр». Ежедневно на линии будет работать 6 единиц троллейбусов с интервалом движения 6 минут.

Начало/окончание движения: от Железнодорожного вокзала 6:45 – 21:37; от ЦУМа 6:49 – 21:27 час.

Свои остановки троллейбус будет совершать на остановках маршрутов №1, 5, Б.

Напомним, в Днепре до 15 декабря будут ремонтировать аварийные трамвайные пути в центре города. Поэтому вместо трамвая №1 курсирует трамвай № 7 «Вокзал – УДУНТ», который частично едет по маршруту 5 трамвая. Кроме этого, троллейбус «кольцо А» работает в усиленном режиме.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: