На Днепропетровщине в результате взрыва буржуйки вся семья получила сильные ожоги

В Павлоградском районе из-за взрыва буржуйки пострадала семья.

Об этом рассказал медик Юрий Липа.

Вечером 22 ноября к спасателям и медикам обратились жители одного из сел Павлоградского района. Как сообщили пострадавшие, в доме взорвалась буржуйка, из-за чего несколько человек получили ожоги.

Позже фельдшеры выяснили, что хозяева дома пренебрегли правилами пожарной безопасности, в результате чего и произошел взрыв. Пострадали три человека — у 53-летнего мужчины обширные термические ожоги лица, туловища, верхних и нижних конечностей (более 70%) 2-3 ст. и с проявлениями ожогового шока.

Еще один член семьи получил термические ожоги 1-2 ст. до 15 % площади тела. Третья пострадавшая женщина получила ожог 1 ст. и резаную рану верхней конечности. После того как ей была оказана медицинская помощь, она отказалась от госпитализации.

Двоих пострадавших мужчин после оказания экстренной медицинской помощи — инфузионной терапии, наложения противоожоговых повязок, адекватного обезболивания, кислородной поддержки — доставили в больницу. К сожалению, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

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