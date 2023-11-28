У Дніпрі сьогодні масово горять автівки (ФОТО)

Так, о 09:28 на лінію «101» повідомили, що на Слобожанському проспекті на тимчасовій зупинці горить автомобіль Chevrolet Cruze. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання.
На щастя, ніхто не постраждав.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Пізніше, об 11:18, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час руху на вулиці Михайла Грушевського спалахнув вантажопасажирський автомобіль Peugeot Partner.
ДСНС-ники, прибувши на місце, ліквідували вогонь. На щастя, люди не постраждали.
Усього до гасіння пожеж залучили 10 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на вулиці Сімферопольській горів Opel.
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