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У Дніпрі сьогодні масово горять автівки (ФОТО)

Сьогодні 14:12
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Сьогодні, 28 листопада, у різних районах міста горіли Peugeot та Chevrolet.

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні масово горять автівки (ФОТО)

Так, о 09:28 на лінію «101» повідомили, що на Слобожанському проспекті на тимчасовій зупинці горить автомобіль Chevrolet Cruze. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання.

На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. 

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні масово горять автівки (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні масово горять автівки (ФОТО)

Пізніше, об 11:18, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час руху на вулиці Михайла Грушевського спалахнув вантажопасажирський автомобіль Peugeot Partner.

ДСНС-ники, прибувши на місце, ліквідували вогонь. На щастя, люди не постраждали.

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні масово горять автівки (ФОТО)

Усього до гасіння пожеж залучили 10 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на вулиці Сімферопольській горів Opel.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні масово горять автівки (ФОТО)Українська

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