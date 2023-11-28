В Днепре неизвестные отрезали мужчине ухо: что говорят в полиции

Мы обратились за комментарием по поводу этого происшествия в полицию.

На днях в Днепре на проспекте Нигояна произошел ужасный случай – неизвестные избили 44-летнего мужчину и отрезали ему ухо.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По словам потерпевшего, нападавших он не видел, но утверждает, что их было несколько.

На место вызвали полицию и медиков. Пострадавшего забрала «скорая».

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что это происшествие зафиксировано. И отметили, что мужчина отказался от проведения проверки по этому факту.

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