В Днепре неизвестные отрезали мужчине ухо: что говорят в полиции

На днях в Днепре на проспекте Нигояна произошел ужасный случай – неизвестные избили 44-летнего мужчину и отрезали ему ухо.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По словам потерпевшего, нападавших он не видел, но утверждает, что их было несколько.
На место вызвали полицию и медиков. Пострадавшего забрала «скорая».
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.
Журналисту dnepr.info сообщили, что это происшествие зафиксировано. И отметили, что мужчина отказался от проведения проверки по этому факту.
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