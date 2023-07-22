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В Днепре самая дорогая ягода продолжает падать в цене: где самая дешевая голубика

Сегодня 11:30
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В Днепре стремительно снижается цена на голубику.

Новости Днепра про В Днепре самая дорогая ягода продолжает падать в цене: где самая дешевая голубика

Голубика скоро может потерять свой статус самой дорогой ягоды на рынке. За неделю ее стоимость упала почти на 40%, а специалисты утверждают, что таких цен не было уже несколько лет.

Сейчас в Украине наблюдается перепроизводство голубики, ведь украинские фермеры начали массово пополнять рынки этой ягодой. Если сначала, увидев необычно демократические цены на голубику, люди гребли ее килограммами, то теперь аппетиты понемногу падают, поэтому продавцы вынуждены продавать товар почти за копейки.

Кое-где на рынках стоимость голубики уже упала до 120 гривен за килограмм. Скорее всего, к концу сезона цена останется такой же.

На такие изменения отреагировали известные супермаркеты, которые наперегонки снижают цены на голубику.

В этот раз самым дорогим оказался супермаркет АТБ. Здесь за килограмм голубики просят 173 гривны. Еще несколько дней назад стоимость 100 грамм составляла почти 19 гривен. Судочек фасованной ягоды обойдется почти в 60 гривен. Судя по тому, что лоточков с товаром осталось мало, спрос на голубику по акции огромен.

 

Новости Днепра про В Днепре самая дорогая ягода продолжает падать в цене: где самая дешевая голубика

В супермаркете Варус тоже не отстают от конкурентов и продают 100 граммов голубики за 17 грн. Несколько дней назад цена составляла около 200 гривен за килограмм.

Новости Днепра про В Днепре самая дорогая ягода продолжает падать в цене: где самая дешевая голубика

Похоже супермаркет Сильпо, посмотрев на конкурентов, решил предложить самую низкую цену на голубику, объявив акцию. Если в начале недели килограмм этой ягоды здесь стоил почти 300 гривен, то теперь цена достаточно демократична – 149 грн/кг.

Новости Днепра про В Днепре самая дорогая ягода продолжает падать в цене: где самая дешевая голубика

Так что если хотите немного летних витаминов — самое время посетить рынок или в ближайший супермаркет. Напомним, ранее мы уже делали обзор цен на голубику.

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