У Дніпрі “рухнули” ціни на найдорожчу ягоду: скільки коштує кілограм лохини

У Дніпрі різко впали ціни на лохину.

Цього тижня ціна лохини різко знизилася. Якщо ще декілька днів тому вартість кілограма складала під 300 гривень, то зараз навіть в супермаркетах можна знайти досить демократичні ціни на найдорожчу ягоду на ринку.

Як зазначають фахівці, за минулий тиждень ціни впали майже на 30%. Такі стрімкі зміни пояснюють тим, що розпочали збирати урожаї української лохини, тож зараз на ринку цієї ягоди вдосталь, тому її вартість поповзла вниз.

Наразі в Україні спостерігається перевиробництво лохини, тож очікується, що ціна буде вдвічі нижчою ніж минулого року. Вартість лохини може впасти до 120 гривень за кілограм.

Уже зараз подекуди на ринках можна зустріти досить демократичні ціни. За кілограм лохини просять від 150 гривень. Середня ціна на базарах не перевищує 180 гривень.

У супермаркетах ситуація дещо інша. До прикладу, в АТБ кілограм лохини обійдеться в 185 гривень.

У супермаркеті Варус кілограм лохини коштує трохи дорожче – майже 200 гривень.

Найдорожче ягода коштує в супермаркеті Сільпо. Ціна кілограма лохини складає майже 300 гривень. 250 грамів обійдеться в 75 гривень.

Тож якщо хочете поласувати цією свіжою ягодою, зараз саме час, адже ціни на неї б’ють рекорди, але в хорошу сторону.

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