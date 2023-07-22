У Дніпрі найдорожча ягода продовжує стрімко падати в ціні: де найдешевша лохина

У Дніпрі стрімко знижується ціна на лохину.

Лохина скоро може втратити свій статус найдорожчої ягоди на ринку. За тиждень її вартість упала майже на 40%, а фахівці стверджують, що таких цін не було вже декілька років.

Наразі в Україні спостерігається перевиробництво лохини, адже українські фермери почали масово поповнювати ринки цією ягодою. Якщо спочатку, побачивши незвично демократичні ціни на лохину, люди гребли її кілограмами, то тепер апетити потроху падають, тож продавці вимушені продавати товар майже за копійки.

Подекуди на ринках вартість лохини уже впала до 120 гривень за кілограм. Скоріш за все, до кінця сезону ціна залишиться такою ж.

На такі зміни відреагували відомі супермаркети, які наввипередки знижують ціни на лохину.

Цього разу найдорожчим виявився супермаркет АТБ. Тут за кілограм лохини просять 173 гривні. Ще декілька днів тому вартість 100 грамів складала майже 19 гривень. Судочок фасованої ягоди обійдеться в майже 60 гривень. Судячи з того, що лоточків з товаром залишилося мало, попит на лохину по акції величезний.

У супермаркеті Варус теж не відстають від конкурентів та продають 100 грамів лохини за 17 грн. Декілька днів тому ціна складала майже 200 гривень за кілограм.

Схоже супермаркет Сільпо, подивившись на конкурентів, вирішив запропонувати найнижчу ціну на лохину, оголосивши акцію. Якщо на початку тижня кілограм цієї ягоди тут коштував майже 300 гривень, то тепер ціна досить демократична – 149 грн/кг.

Тож якщо хочете трохи літніх вітамінів – саме час навідатися на ринок чи до найближчого супермаркету. Нагадаємо, раніше ми вже робили огляд цін на лохину.

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