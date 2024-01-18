В Днепре с понедельника планируют открыть еще 6 садиков

Планируется, что весной в городе уже будут работать 82 садика, в которых есть укрытия.

В Днепре на сегодняшний день работают 46 садиков и 7 дошкольных отделений. Еще 6 садиков планируют открыть со следующего понедельника!

Об этом рассказали в департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета.

Планируется, что весной в городе уже будут работать 82 садика, в которых есть укрытия.

Отмечается, что образовательный процесс организован в режиме работы групп кратковременного пребывания – это не более 4 часов. В этих группах до 15 детей. Недавно мы писали, что родители неоднократно обращались с просьбой продлить режим работы. Заместитель начальника управления образования департамента гуманитарной политики Елена Яковенко объяснила, почему этого сделать не могут. Детали – ТУТ!

Что касается садиков, где нет укрытий, то там организовано дистанционное обучение.

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