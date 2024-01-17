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  • У Дніпрі відповіли на листи батьків з проханням зробити роботу садочків на повний день

У Дніпрі відповіли на листи батьків з проханням зробити роботу садочків на повний день

Сьогодні 17:05
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Хоча деякі дитсадочки в Дніпрі відкрили ще восени, але вони працюють лише 4 години на день.

Новости Днепра про У Дніпрі відповіли на листи батьків з проханням зробити роботу садочків на повний день

Станом на 17 січня у Дніпрі працює 46 садочків та 7 дошкільних відділень, повідомляють в ГумДепі. Діти у навчальних закладах перебувають не більше чотирьох годин. Батьки неодноразово зверталися з проханням подовжити режим роботи. Заступниця начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики ДМР Олена Яковенко пояснила, чому цього зробити не можуть. 

Наразі в тих садочках, де є укриття, освітній процес організовано в режимі роботи короткотривалого перебування. Тобто в групі може бути не більше 15 дітей, за якими вихователі доглядають до чотирьох годин на день. 

ГумДеп отримує листи від батьків з проханням дозволити садочкам працювати повний день. Однак поки діє воєнний стан – цього зробити не зможуть. За санітарним регламентом, який визначає МОН, у малюків має бути денний сон. А в умовах постійних тривог та необхідності спускатися в укриття, цю вимогу виконати не в спромозі. 

Бо уявіть собі, сигнал тривоги лунає, коли дитина спить, її треба терміново розбудити, одягнути, вивести через вулицю в укриття – і все це під час загрози життю. Тож нині можемо лише пропонувати варіант приводити дитину на 4 години. Але дуже сподіваємось і віримо в перемогу України аби наші садочки запрацювали на повний день, – пояснила посадовиця.

З хороших новин – у Дніпрі відкриють кілька десятків садочків. Навесні буде працювати загалом 82 садочки, у яких облаштовано укриття

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Новости Днепра про У Дніпрі відповіли на листи батьків з проханням зробити роботу садочків на повний деньУкраїнська

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