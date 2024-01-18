У Дніпрі з понеділка планують відкрити ще 6 садочків

У Дніпрі на сьогоднішній день працюють 46 садочків та 7 дошкільних відділень. Ще 6 садочків планують відкрити з наступного понеділка!
Про це розповіли у департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
Планується, що навесні у місті вже працюватимуть 82 садочки, в яких облаштовані укриття.
Зазначається, що освітній процес організовано в режимі роботи груп короткотривалого перебування, це не більше 4 годин. У таких групах до 15 дітей. Нещодавно ми писали, що батьки неодноразово зверталися з проханням подовжити режим роботи. Заступниця начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Олена Яковенко пояснила, чому цього зробити не можуть. Деталі – ТУТ!
Щодо садочків, де немає найпростішого укриття, то там наразі організовано дистанційне навчання.
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