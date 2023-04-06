В Днепре родила женщина, которая год просидела в подвале под бомбами: как чувствует себя ребенок

Как рассказал главный врач одной из городских больниц, беременная женщина провела почти год в подвале с маленьким ребёнком. Александра жила в Бахмуте, который сейчас является самой горячей точкой на фронте. Все это время она сидела под бомбами, слышала гул самолетов и свист снарядов. Недавно ее семья решила эвакуироваться в Днепр, оставив все, что у них есть в родном разрушенном городе.
По дороге ей стало плохо, поэтому женщина попросила отвезти ее в больницу, где консилиум медиков решил, что пациентку нужно отправить в операционную.
На свет появилась маленькая украиночка, которая стала любимицей большого героического коллектива, весом 770 граммов и ростом 33 см, — рассказали врачи.
Сейчас младенец чувствует себя хорошо, но находится под наблюдением неонатологов, которые временно заменяют ребенку маму, ведь он родился раньше необходимого срока.
У мамы Александры грусть и волнение в глазах. Она верит в лучшее. Хочет жить в своем украинском Бахмуте, который очень любит, и счастье без войны и слез, — рассказал врач.
Напомним, за минувшие сутки в Днепре появилось на свет 23 ребенка, а семерых младенцев родили переселенки.
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