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У Дніпрі за добу на світ з’явилися 23 дитини: 7 народили переселенки

Сьогодні 11:36
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Життя переможе!

Новости Днепра про У Дніпрі за добу на світ з'явилися 23 дитини: 7 народили переселенки

Дніпро після початку повномасштабного вторгнення став прихистком для багатьох людей із зон, де тривають бойові дії. Багато хто з них вирішив залишитися у нашому місті: працювати тут та навіть народжувати дітей. 

Так, за минулу добу у Дніпрі на світ з’явилися 23 дитини. З них 14 дівчаток та 9 хлопчиків. 7 немовлят народили жінки-переселенки.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада. 

Ми вітаємо матусь та їхніх діток та бажаємо здоров’я та миру! Сподіваємося, що дуже скоро наші воїни виб’ють окупантів з української землі, ми відновимо всі зруйновані міста – і маленькі переселенці будуть рости у рідних Сєвєродонецьку, Маріуполі, Мелітополі тощо. 

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Новости Днепра про У Дніпрі за добу на світ з'явилися 23 дитини: 7 народили переселенкиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі за добу на світ з'явилися 23 дитини: 7 народили переселенкиРусский

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