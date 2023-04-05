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Был в самых горячих точках: в Бахмуте погиб выпускник ДНУ из 93-й бригады

Сегодня 17:58
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Светлая память!

Новости Днепра про Был в самых горячих точках: в Бахмуте погиб выпускник ДНУ из 93-й бригады

2 апреля в Бахмуте погиб выпускник ДНУ им. О. Гончара, военнослужащий 93-й ОМБр «Холодный Яр» Александр Шаволин.

Об этом сообщили на странице университета в Фейсбуке.

Александр с первых дней войны был в самых горячих точках, участвовал в освобождении Харьковщины, долго оборонял Бахмут.

Он добросовестно изучал политические науки, мечтал о счастливом будущем Украины, отдал жизнь за нее, — говорится в сообщении учебного заведения.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего воина!

Вечная память и слава Герою!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре попрощаются с известной учительницей.

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Новости Днепра про Был в самых горячих точках: в Бахмуте погиб выпускник ДНУ из 93-й бригадыУкраїнська Новости Днепра про Был в самых горячих точках: в Бахмуте погиб выпускник ДНУ из 93-й бригадыРусский

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