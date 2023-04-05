Был в самых горячих точках: в Бахмуте погиб выпускник ДНУ из 93-й бригады

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре попрощаются с известной учительницей.

Он добросовестно изучал политические науки, мечтал о счастливом будущем Украины, отдал жизнь за нее, — говорится в сообщении учебного заведения.

Александр с первых дней войны был в самых горячих точках, участвовал в освобождении Харьковщины, долго оборонял Бахмут.

Об этом сообщили на странице университета в Фейсбуке.

2 апреля в Бахмуте погиб выпускник ДНУ им. О. Гончара, военнослужащий 93-й ОМБр «Холодный Яр» Александр Шаволин.

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