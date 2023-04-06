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  • Образовалась километровая пробка: в Днепре на Слобожанском проспекте «аварийное утро» (ФОТО)

Образовалась километровая пробка: в Днепре на Слобожанском проспекте «аварийное утро» (ФОТО)

Сегодня 10:18
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В Днепре утро началось с аварий.

Новости Днепра про Образовалась километровая пробка: в Днепре на Слобожанском проспекте

В четверг, 6 апреля, на Слобожанском проспекте за одно утро произошло два ДТП.

Около 8 часов утра водитель Honda Civic врезался в отбойник. По словам днепрян, он превысил скорость движения, из-за чего не справился с управлением и врезался в ограждение. К счастью, никто не пострадал, кроме автомобиля, которому теперь нужен ремонт.

На месте работала патрульная полиция, которая установит обстоятельства аварии.

Около 9:30 произошло еще одно ДТП. Снова без пострадавших, но из-за аварии образовалась километровая пробка в сторону Центрального моста.

В городских телеграмм-каналах публикуют видео с места столкновения и фото огромной пробки, которая образовалась еще после первой утренней аварии и с каждой минутой только увеличивается.

По словам горожан, образовалась тянучка от ТРЦ «Наша Правда» и до въезда на Центральный мост. На месте работают патрульные.

Новости Днепра про Образовалась километровая пробка: в Днепре на Слобожанском проспекте

Новости Днепра про Образовалась километровая пробка: в Днепре на Слобожанском проспекте

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