У Дніпрі народила жінка, яка рік просиділа в підвалі під бомбами: як почувається дитина

У Дніпрі народила мешканка Бахмуту, яка рік просиділа під бомбами в підвалі.

Як розповів головний лікар однієї з міських лікарень, вагітна жінка провела майже рік в підвалі з маленькою дитиною. Олександра жила в Бахмуті, який зараз є найгарячішою точкою на фронті. Увесь цей час вона сиділа під бомбами, чуючи гул літаків та свист снарядів. Нещодавно її родина вирішила евакуюватися до Дніпра, залишивши все, що в них є в рідному зруйнованому місті.

По дорозі їй стало зле, тому жінка попросила відвезти її до лікарні, де консиліум медиків вирішив, що пацієнтку треба відправити до операційної.

На світ з’явилася маленька україночка, яка стала улюбленицею великого героїчного колективу, вагою 770 грамів і зростом 33 см, – розповіли лікарі.

Наразі немовля почувається добре, але перебуває під наглядом неонатологів, які тимчасово заміняють дитині маму, адже вона народилася раніше необхідного терміну.

У мами Олександри сум та хвилювання в очах. Вона вірить в краще. Хоче жити в своєму українському Бахмуті, який дуже любить, і мати щастя без війни та сліз, – розповів лікар.

Нагадаємо, за минулу добу в Дніпрі з’явилося на світ 23 дитини, а сімох немовлят народили переселенки.

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