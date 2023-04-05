В Кривом Роге в многоквартирном доме загорелись электропровода (ФОТО)

Сегодня, 5 апреля, в 11:53 на линию «101» сообщили о том, что на улице Владимира Терещенко в Кривом Роге в кабельном тоннеле пятиэтажного жилого дома горят электропровода.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на лестничной клетке между третьим и четвертым этажами. Горели электропровода в кабельном тоннеле.
В результате возгорания возникло сильное задымление лестничной клетки, что в свою очередь сделало невозможным свободную эвакуацию граждан из своих жилищ, расположенных на этажах выше. Спасатели эвакуировали из задымленных квартир верхних этажей троих детей и пожилую женщину.
Возгорание локализовали в 12:13 и ликвидировали в 12:19. Огонь повредил электропровода в кабельном тоннеле между третьим и четвертым этажами и входные двери в квартиру. Общая площадь пожара составила 2 кв. м.
К месту вызова привлекли 11 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
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