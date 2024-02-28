В Днепре рецидивист в течение месяца обворовывал местные супермаркеты

В Днепре задержали мужчину, который в течение месяца воровал товары из супермаркета.

Как сообщили в ГУНП в Днепропетровской области, на днях задержали мужчину, который весь январь обворовывал супермаркеты в Новокодацком районе Днепра.

С начала января в полицию поступали заявления о похищении товаров из торговых заведений. Полицейские установили, что за месяц подозреваемый незаметно выносил из магазинов товары, не рассчитываясь за них.

Всего зафиксировано четыре случая краж.

Впоследствии правоохранители выяснили, что к совершенным преступлениям причастен 37-летний местный житель. Злоумышленника, который уже неоднократно испытывал проблемы с законом за имущественные преступления, задержали участковые офицеры полиции.

27 февраля следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.185 УК Украины.

Напомним, ранее на Днепропетровщине пожилую женщину ограбили прямо на кассе продуктового магазина.

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