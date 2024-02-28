В Днепре рецидивист в течение месяца обворовывал местные супермаркеты

Как сообщили в ГУНП в Днепропетровской области, на днях задержали мужчину, который весь январь обворовывал супермаркеты в Новокодацком районе Днепра.
С начала января в полицию поступали заявления о похищении товаров из торговых заведений. Полицейские установили, что за месяц подозреваемый незаметно выносил из магазинов товары, не рассчитываясь за них.
Всего зафиксировано четыре случая краж.
Впоследствии правоохранители выяснили, что к совершенным преступлениям причастен 37-летний местный житель. Злоумышленника, который уже неоднократно испытывал проблемы с законом за имущественные преступления, задержали участковые офицеры полиции.
27 февраля следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.185 УК Украины.
Напомним, ранее на Днепропетровщине пожилую женщину ограбили прямо на кассе продуктового магазина.
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