У Дніпрі рецидивіст упродовж місяця обкрадав місцеві супермаркети

У Дніпрі затримали чоловіка, який упродовж місяця крав товари з супермаркету.

Як повідомили в ГУНП у Дніпропетровській області, днями затримали чоловіка, який упродовж січня обкрадав супермаркети в Новокодацькому районі Дніпра.

З початку січня до поліції надходили заяви про викрадення товарів із закладів торгівлі. Поліцейські встановили, що впродовж місяця підозрюваний непомітно виносив з магазинів товари, не розраховуючись за них.

Усього зафіксовано чотири випадки крадіжок.

Згодом правоохоронці з’ясували, що до скоєних злочинів причетний 37-річний місцевий мешканець. Зловмисника, який вже неодноразово мав проблеми із законом за майнові злочини, затримали дільничні офіцери поліції.

27 лютого слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині літню жінку пограбували прямо на касі продуктового магазину.

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