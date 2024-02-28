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У Дніпрі рецидивіст упродовж місяця обкрадав місцеві супермаркети

Сьогодні 10:39
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У Дніпрі затримали чоловіка, який упродовж місяця крав товари з супермаркету.

Новости Днепра про У Дніпрі рецидивіст упродовж місяця обкрадав місцеві супермаркети

Як повідомили в ГУНП у Дніпропетровській області, днями затримали чоловіка, який упродовж січня обкрадав супермаркети в Новокодацькому районі Дніпра. 

З початку січня до поліції надходили заяви про викрадення товарів із закладів торгівлі. Поліцейські встановили, що впродовж місяця підозрюваний непомітно виносив з магазинів товари, не розраховуючись за них.

Усього зафіксовано чотири випадки крадіжок.

Згодом правоохоронці з’ясували, що до скоєних злочинів причетний 37-річний місцевий мешканець. Зловмисника, який вже неодноразово мав проблеми із законом за майнові злочини, затримали дільничні офіцери поліції.

27 лютого слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині літню жінку пограбували прямо на касі продуктового магазину.

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