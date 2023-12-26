В Днепре проводят аварийные работы на трубопроводе центрального отопления: какие дома без тепла

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня десятки домов без воды: что произошло и когда ее вернут.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Из-за этого прекращено теплоснабжение некоторых домов, а именно:

Сегодня, 26 декабря, в Днепре коммунальщики проводят аварийные работы на трубопроводе центрального отопления КП «Комэнергосервис».

Стало известно, когда попрощаются с погибшим на войне адвокатом из…

Под вечер в Днепровском районе были слышны звуки взрывов.

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