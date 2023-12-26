В Днепре полиция устанавливает личность грабителя: нужна ваша помощь

Важна любая информация!

В пятницу, 22 декабря, около 20:00 в одном из кафе на улице Степана Бандеры (ранее Шмидта) неизвестный мужчина украл телефон у посетителя заведения и сбежал.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Потерпевший обратился в полицию. По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч.4 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители разыскивают грабителя – им нужна ваша помощь!

Приметы: на вид 35-45 лет, худощавого телосложения, продолговатый широкий нос. Носит очки для зрения в черной оправе.

Был одет: длинная черная куртка, синие джинсы, темно-зеленая кофта с капюшоном.

Если вы видели этого мужчину или знаете что-нибудь о нем, сообщите об этом по номеру: 067 609 92 28.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина украл у женщины телефон, угрожая разбитой бутылкой, а затем сдал его в ломбард.

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