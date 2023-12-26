Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі проводять аварійні роботи на трубопроводі центрального опалення: які будинки без тепла

У Дніпрі проводять аварійні роботи на трубопроводі центрального опалення: які будинки без тепла

Сьогодні 15:44
просмотров

Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі проводять аварійні роботи на трубопроводі центрального опалення: які будинки без тепла

Сьогодні, 26 грудня, у Дніпрі комунальники проводять аварійні роботи на трубопроводі центрального опалення КП «Коменергосервіс».

Через це припинено теплопостачання деяких будинків, а саме:

  • вул. 20-річчя Перемоги, 2, 4, 6, 8, 10, 23, 25,
  • вул. Космонавтів, 2, 4,
  • вул. Рудниченка, 75.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що подачу тепла мають відновити одразу після завершення робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні десятки будинків без води: що сталося та коли її повернуть.

Читайте также:

 

Новости Днепра про У Дніпрі проводять аварійні роботи на трубопроводі центрального опалення: які будинки без теплаУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На війні загинув адвокат і викладач права з Дніпра, який понад місяць вважався зниклим безвісти
Новини Дніпра
Сьогодні 15:12
На війні загинув адвокат і викладач права з Дніпра, який понад місяць вважався зниклим безвісти

Стало відомо, коли попрощаються з загиблим на війні адвокатом із…

Як 50 років тому виглядала вулиця Харківська у Дніпрі: маленькі будиночки та жодних ТЦ (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 14:59
Як 50 років тому виглядала вулиця Харківська у Дніпрі: маленькі будиночки та жодних ТЦ (ФОТО)

Харківська вулиця у Дніпрі – одна з найдавніших у місті.…

У Дніпрі чоловік погрожував підірвати гранату у будинку, де були його маленькі діти
Новини Дніпра
Сьогодні 14:28
У Дніпрі чоловік погрожував підірвати гранату у будинку, де були його маленькі діти

Чоловіка затримали.

В Україні вперше за п’ять років повернуть ДПА: коли учні 4 та 9 класів у Дніпрі складатимуть іспити
Новини Дніпра
Сьогодні 14:15
В Україні вперше за п’ять років повернуть ДПА: коли учні 4 та 9 класів у Дніпрі складатимуть іспити

Через рік в Україні можуть повернути ДПА для 4 та…

Наверх