У Дніпрі проводять аварійні роботи на трубопроводі центрального опалення: які будинки без тепла

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Сьогодні, 26 грудня, у Дніпрі комунальники проводять аварійні роботи на трубопроводі центрального опалення КП «Коменергосервіс».

Через це припинено теплопостачання деяких будинків, а саме:

вул. 20-річчя Перемоги, 2, 4, 6, 8, 10, 23, 25,

вул. Космонавтів, 2, 4,

вул. Рудниченка, 75.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що подачу тепла мають відновити одразу після завершення робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні десятки будинків без води: що сталося та коли її повернуть.

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