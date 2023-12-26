У Дніпрі проводять аварійні роботи на трубопроводі центрального опалення: які будинки без тепла

Сьогодні, 26 грудня, у Дніпрі комунальники проводять аварійні роботи на трубопроводі центрального опалення КП «Коменергосервіс».
Через це припинено теплопостачання деяких будинків, а саме:
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Зазначається, що подачу тепла мають відновити одразу після завершення робіт.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні десятки будинків без води: що сталося та коли її повернуть.
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Александра Лучка
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