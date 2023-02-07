Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре прошла встреча по боксу в память тренера, погибшего в доме на Победе

В Днепре прошла встреча по боксу в память тренера, погибшего в доме на Победе

Сегодня 11:07
просмотров

В Днепре провели мини-турнир в память об известном тренере по боксу Михаилу Кореновскому.

Новости Днепра про В Днепре прошла встреча по боксу в память тренера, погибшего в доме на Победе

Об этом сообщили в Федерации бокса Украины на Facebook.

5 февраля в Днепре прошла матчевая встреча по боксу, организованная в память тренера Михаила Кореновского, погибшего во время ракетного удара по дому на Победе.

Мини-соревнования провели в боксерском клубе «Флойд». Во встрече приняло участие 18 пар боксеров. К мероприятию присоединилась вдова тренера Ольга Кореновская и член наблюдательного совета ФБУ Иван Гилевич.

Среди участников дружеского спарринга были и воспитанники тренера, достойно показавшие себя во время боя.

Светлая память всем погибшим в этой страшной войне, — написали представители клуба.

Новости Днепра про В Днепре прошла встреча по боксу в память тренера, погибшего в доме на Победе

Напомним, 14 января в многоэтажке на Победе погибли 46 человек, еще более 80 получили ранения. Во время удара погиб известный тренер по боксу Михаил Кореновский. Именно фото кухни семьи Кореновских разлетелось по сети и стало символом трагедии. Жена погибшего Ольга показала, как выглядит разрушенный дом в Днепре изнутри.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре прошла встреча по боксу в память тренера, погибшего в доме на ПобедеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре прошла встреча по боксу в память тренера, погибшего в доме на ПобедеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре неизвестный угрожал взорвать все ТРЦ, если ему не дадут 2 БТР и миллион долларов
    Новости Днепра
    Сегодня 10:15
    В Днепре неизвестный угрожал взорвать все ТРЦ, если ему не дадут 2 БТР и миллион долларов

    В Днепре и области снова "заминировали" все ТРЦ.

    Утро не с кофе: в Подгородном во дворе частного дома сгорело авто
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Утро не с кофе: в Подгородном во дворе частного дома сгорело авто

    Во вторник, 7 февраля, в Подгородном во дворе частного дома…

    Ночью 7 февраля российские оккупанты дважды атаковали Никопольский район
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Ночью 7 февраля российские оккупанты дважды атаковали Никопольский район

    Марганецьку громаду знову накрили вогнем із РСЗВ та важкої артилерії.

    Ситуация с отоплением и водоснабжением в Днепре на утро 7 февраля: официальная информация
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Ситуация с отоплением и водоснабжением в Днепре на утро 7 февраля: официальная информация

    В Днепре 7 февраля используются стабилизационные отключения света.

    Последние новости

    В Днепре неизвестный угрожал взорвать все ТРЦ, если ему не дадут 2 БТР и миллион долларов
    В Днепре неизвестный угрожал взорвать все ТРЦ, если ему не дадут 2 БТР и миллион долларов

    В Днепре и области снова "заминировали" все ТРЦ.

    Сегодня 10:15
    0
    просмотров
    Утро не с кофе: в Подгородном во дворе частного дома сгорело авто
    Утро не с кофе: в Подгородном во дворе частного дома сгорело авто

    Во вторник, 7 февраля, в Подгородном во дворе частного дома вспыхнул легковой автомобиль «Mitsubishi Lancer».

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Ночью 7 февраля российские оккупанты дважды атаковали Никопольский район
    Ночью 7 февраля российские оккупанты дважды атаковали Никопольский район

    Марганецьку громаду знову накрили вогнем із РСЗВ та важкої артилерії.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Ситуация с отоплением и водоснабжением в Днепре на утро 7 февраля: официальная информация
    Ситуация с отоплением и водоснабжением в Днепре на утро 7 февраля: официальная информация

    В Днепре 7 февраля используются стабилизационные отключения света.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Как в Днепре работает электротранспорт 7 февраля: маршруты и график
    Как в Днепре работает электротранспорт 7 февраля: маршруты и график

    Во вторник, 7 февраля, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Количество погибших от землетрясений в Турции и Сирии превысило 4 тысячи человек
    Количество погибших от землетрясений в Турции и Сирии превысило 4 тысячи человек

    В результате землетрясений, которые произошли в Турции и Сирии 6 февраля, погибли более 4 тысяч человек.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Ничего святого: в комендантский час на Днепропетровщине задержали «черных лесорубов»
    Ничего святого: в комендантский час на Днепропетровщине задержали «черных лесорубов»

    В течение одного времени полицейские дважды задержали нарушителей. В обоих случаях патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейших следственных действий.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Только за неделю: на Днепропетровщине ОРВИ и коронавирусом заболели более 10 тысяч жителей
    Только за неделю: на Днепропетровщине ОРВИ и коронавирусом заболели более 10 тысяч жителей

    С 27 января по 2 февраля 2023 года в Днепропетровской области на ОРВИ, включая подозрение на коронавирусную инфекцию, заболело 10 490 человек, из них 3 432 (32,7%) — дети в возрасте до 17 лет.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    В Днепр идет похолодание: погода на 7 февраля
    В Днепр идет похолодание: погода на 7 февраля

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Экс-игрок «Днепра» ответил на обвинения испанских фанатов после фото с портретом Бандеры
    Экс-игрок «Днепра» ответил на обвинения испанских фанатов после фото с портретом Бандеры

    Роман Зозуля стал жертвой оскорбительных возгласов во время матча Депортиво – Райо Махадаонда в рамках 21 тура Примеры Федерасьон.

    Вчера 22:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх