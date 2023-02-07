В Днепре прошла встреча по боксу в память тренера, погибшего в доме на Победе

Об этом сообщили в Федерации бокса Украины на Facebook.
5 февраля в Днепре прошла матчевая встреча по боксу, организованная в память тренера Михаила Кореновского, погибшего во время ракетного удара по дому на Победе.
Мини-соревнования провели в боксерском клубе «Флойд». Во встрече приняло участие 18 пар боксеров. К мероприятию присоединилась вдова тренера Ольга Кореновская и член наблюдательного совета ФБУ Иван Гилевич.
Среди участников дружеского спарринга были и воспитанники тренера, достойно показавшие себя во время боя.
Светлая память всем погибшим в этой страшной войне, — написали представители клуба.
Напомним, 14 января в многоэтажке на Победе погибли 46 человек, еще более 80 получили ранения. Во время удара погиб известный тренер по боксу Михаил Кореновский. Именно фото кухни семьи Кореновских разлетелось по сети и стало символом трагедии. Жена погибшего Ольга показала, как выглядит разрушенный дом в Днепре изнутри.
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