В Днепре прошла встреча по боксу в память тренера, погибшего в доме на Победе

В Днепре провели мини-турнир в память об известном тренере по боксу Михаилу Кореновскому.

Об этом сообщили в Федерации бокса Украины на Facebook.

5 февраля в Днепре прошла матчевая встреча по боксу, организованная в память тренера Михаила Кореновского, погибшего во время ракетного удара по дому на Победе.

Мини-соревнования провели в боксерском клубе «Флойд». Во встрече приняло участие 18 пар боксеров. К мероприятию присоединилась вдова тренера Ольга Кореновская и член наблюдательного совета ФБУ Иван Гилевич.

Среди участников дружеского спарринга были и воспитанники тренера, достойно показавшие себя во время боя.