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  • Вдова тренера з боксу показала, як виглядає зруйнований будинок в Дніпрі зсередини (ВІДЕО)

Вдова тренера з боксу показала, як виглядає зруйнований будинок в Дніпрі зсередини (ВІДЕО)

Сьогодні 21:41
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Мешканка будинку на Перемозі, який зруйнувала ракета, показала моторошні кадри, як виглядає вцілілий під'їзд всередині.

Новости Днепра про Вдова тренера з боксу показала, як виглядає зруйнований будинок в Дніпрі зсередини (ВІДЕО)

Ольга Кореновська, яка під час ракетного удару 14 січня втратила чоловіка та житло, показала, як зараз виглядає вціліла частина будинку.

Ці кадри вона опублікувала в своєму Instagram та TikTok.

Ользі дозволити зайти до під’їзду, який вцілів після удару. Її квартира зруйнована, але частина сходового майданчика вціліла. Там валяються розбиті вікна та шматки стін.

Від квартири, де жила жінка, залишилася тільки та сама жовта кухня, фото якої облетіло соцмережі.

Нагадаємо, під час ракетного удару по Дніпрі загинув відомий тренер з боксу Михайло Кореновський. Він залишився в квартирі, а дружина з дітьми пішли в магазин, незадовго до вибуху. На жаль, чоловік помер.

Загальна кількість загиблих – 46 людей, ще більше 80 людей отримали поранення.

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Новости Днепра про Вдова тренера з боксу показала, як виглядає зруйнований будинок в Дніпрі зсередини (ВІДЕО)Українська

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