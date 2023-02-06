Депутат из Днепропетровщины приобрела салон красоты за 2 млн, хотя два года ничего не зарабатывала

Депутат Магдалиновского сельсовета на Днепропетровщине вместе с мужем купила салон красоты. Об этом говорится в сообщении НАЗК.
2 миллиона гривен она отдала за салон «Центр здоровья и красоты» площадью 300 м2 (стоил 1,8 млн) и земельный участок площадью 552 м2 (стоимость земли – 138 тысяч гривен).
Однако, откуда она взяла средства на такую дорогую покупку, неизвестно, ведь в 2020 и 2021 годах депутат ничего не заработала. Такой вывод можно сделать изучив декларацию народной избранницы за 2021 год, где она не указала никаких доходов, ни собственных, ни мужа.
В то же время, покупка помещения и земельного участка подтверждена выпиской из Госреестра прав на недвижимое имущество.
Общий доход супругов за позапрошлый год составил 0 гривен. Разница между стоимостью приобретенных активов и вероятными законными доходами без учета налогов и расходов на проживание составляет примерно 2 млн грн.
Таким образом, депутат подозревается в получении незаконного дохода в размере 2 млн грн.
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