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  • Количество погибших от землетрясений в Турции и Сирии превысило 4 тысячи человек

Количество погибших от землетрясений в Турции и Сирии превысило 4 тысячи человек

Сегодня 08:00
просмотров

В результате землетрясений, которые произошли в Турции и Сирии 6 февраля, погибли более 4 тысяч человек.

Новости Днепра про Количество погибших от землетрясений в Турции и Сирии превысило 4 тысячи человек

Об этом сообщает Anadolu.

Сообщается, что землетрясения привели к гибели 4,3 тысячи человек в Турции и Сирии. По данным Анкары, происшествие забрало жизни 2921 человека, 15 834 получили ранения разной степени тяжести.

В Сирии в результате землетрясения погибло по меньшей мене 1,4 тысячи человек, более 3 тысяч травмированы.

Напомним, вчера утром Турцию, Сирию и Ливан поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома и другие здания. На местах разрушения возникли пожары. Также за прошлые сутки серия землетрясений была зафиксирована на разных континентах: в США, в Океании и пр.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране семидневный траур в связи с гибелью людей в результате сегодняшнего землетрясения. 

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Новости Днепра про Количество погибших от землетрясений в Турции и Сирии превысило 4 тысячи человекУкраїнська Новости Днепра про Количество погибших от землетрясений в Турции и Сирии превысило 4 тысячи человекРусский

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