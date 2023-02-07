У Дніпрі пройшла зустріч з боксу в пам’ять тренера, який загинув в будинку на Перемозі

Про це повідомили в Федерації боксу України на Facebook.
5 лютого в Дніпрі пройшла матчева зустріч з боксу, яку організували в пам’ять тренера Михайла Кореновського, який загинув під час ракетного удару по будинку на Перемозі.
Міні-змагання провели в боксерському клубі “Флойд”. У зустрічі прийняли участь 18 пар боксерів. До заходу долучилася вдова тренера Ольга Кореновська та член наглядової ради ФБУ Іван Гілевич.
Серед учасників дружнього спарингу були і вихованці тренера, які достойно показали себе під час бою.
Світла пам‘ять всім загиблим у цій страшній війні, – написали представники клубу.
Нагадаємо, 14 січня в багатоповерхівці на Перемозі загинуло 46 людей, ще більше 80 отримали поранення. Під час удару загинув відомий тренер з боксу Михайло Кореновський. Саме фото кухні сім’ї Кореновських розлетілося мережею та стало символом трагедії. Дружина покійного Ольга показала, як виглядає зруйнований будинок в Дніпрі зсередини.
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