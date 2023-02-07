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  • У Дніпрі пройшла зустріч з боксу в пам’ять тренера, який загинув в будинку на Перемозі

У Дніпрі пройшла зустріч з боксу в пам’ять тренера, який загинув в будинку на Перемозі

Сьогодні 11:07
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У Дніпрі провели міні-турнір в пам'ять про відомого тренера з боксу Михайла Кореновського.

Новости Днепра про У Дніпрі пройшла зустріч з боксу в пам'ять тренера, який загинув в будинку на Перемозі

Про це повідомили в Федерації боксу України на Facebook.

5 лютого в Дніпрі пройшла матчева зустріч з боксу, яку організували в пам’ять тренера Михайла Кореновського, який загинув під час ракетного удару по будинку на Перемозі.

Міні-змагання провели в боксерському клубі “Флойд”. У зустрічі прийняли участь 18 пар боксерів. До заходу долучилася вдова тренера Ольга Кореновська та член наглядової ради ФБУ Іван Гілевич. 

Серед учасників дружнього спарингу були і вихованці тренера, які достойно показали себе під час бою.

Світла пам‘ять всім загиблим у цій страшній війні, – написали представники клубу.
 

Новости Днепра про У Дніпрі пройшла зустріч з боксу в пам'ять тренера, який загинув в будинку на Перемозі

Нагадаємо, 14 січня в багатоповерхівці на Перемозі загинуло 46 людей, ще більше 80 отримали поранення. Під час удару загинув відомий тренер з боксу Михайло Кореновський. Саме фото кухні сім’ї Кореновських розлетілося мережею та стало символом трагедії. Дружина покійного Ольга показала, як виглядає зруйнований будинок в Дніпрі зсередини.

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Новости Днепра про У Дніпрі пройшла зустріч з боксу в пам'ять тренера, який загинув в будинку на ПеремозіУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі пройшла зустріч з боксу в пам'ять тренера, який загинув в будинку на ПеремозіРусский

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