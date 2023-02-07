Ничего святого: в комендантский час на Днепропетровщине задержали «черных лесорубов»

В течение одного времени полицейские дважды задержали нарушителей. В обоих случаях патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейших следственных действий.

Сначала неподалеку от села Любимовка, в поле у ​​лесополосы, правоохранители заметили два автомобиля — Газель и Нива. Рядом находились три человека и куча свежеспиленной древесины.

На вопрос «что граждане здесь делают в такое время в комендантский час» мужчины ответить понятно не смогли. Документов на спил или перевозку древесины не было.

Через час, еще одного неизвестного в лесополосе возле Любимовки и грузовой автомобиль Газель заметили полицейские. В кузове авто лежала свежеспиленная древесина. Объяснить, откуда она гражданин не смог, документов на такой груз он также не имел.

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