В Днепре пройдет шоу мыльных пузырей: когда и где именно

В выходные для жителей Днепра и гостей города подготовили несколько активностей!

Так, сегодня, 18 августа, в парке Шевченко состоится благотворительное мероприятие «Напиши письмо брошенному ребенку» от благотворительного фонда «Мама плюс Я». Время: 16:00–19:00. А на улице Яворницкого пройдет художественное мероприятие «Война на кисти АРТ DAY». Время: 17:00–20:00.

В субботу тоже будет интересно: в парке Шевченко устроят шоу мыльных пузырей. На мероприятие приглашают в 16.00. Продлится оно до 17:30.

Об этом сообщили на ФБ-странице департамента парков и рекреации Днепровского городского совета.

Кроме того, в субботу и воскресенье в сквере «Прибрежный» пройдет благотворительная акция — «Благотворительный арт-проект «Незламний Херсон». Время: 12:00–18:00.

Там днепрян ожидают:

15 арт-картин, передающих события в Херсонской области;

фото от профессионального фотографа за донат на ВСУ;

10-метровый флаг Украины с суши (в субботу) и 15-метровая пицца по-украински (в воскресенье).

Каждый сможет попробовать кусочек пиццы или суши за донат в поддержку Херсонской области, – отметили в департаменте.

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