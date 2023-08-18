В Днепре пройдет шоу мыльных пузырей: когда и где именно

Так, сегодня, 18 августа, в парке Шевченко состоится благотворительное мероприятие «Напиши письмо брошенному ребенку» от благотворительного фонда «Мама плюс Я». Время: 16:00–19:00. А на улице Яворницкого пройдет художественное мероприятие «Война на кисти АРТ DAY». Время: 17:00–20:00.
В субботу тоже будет интересно: в парке Шевченко устроят шоу мыльных пузырей. На мероприятие приглашают в 16.00. Продлится оно до 17:30.
Об этом сообщили на ФБ-странице департамента парков и рекреации Днепровского городского совета.
Кроме того, в субботу и воскресенье в сквере «Прибрежный» пройдет благотворительная акция — «Благотворительный арт-проект «Незламний Херсон». Время: 12:00–18:00.
Там днепрян ожидают:
Каждый сможет попробовать кусочек пиццы или суши за донат в поддержку Херсонской области, – отметили в департаменте.
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