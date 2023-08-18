Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі відбудеться шоу мильних бульбашок: коли та де саме

Сьогодні 10:59
просмотров

На вихідні для мешканців Дніпра та гостей міста підготували кілька активностей!
Новости Днепра про У Дніпрі відбудеться шоу мильних бульбашок: коли та де саме

Фото умовне.

Так, сьогодні, 18 серпня, у парку Шевченка відбудеться благодійний захід «Напиши листа покинутій дитині» від благодійного фонду «Мама плюс Я». Час: 16:00-19:00. А на вулиці Яворницького пройде мистецький захід «Війна на пензлі “АРТ DAY”. Час: 17:00-20:00.

У суботу теж буде цікаво: у парку Шевченка влаштують шоу мильних бульбашок. На захід запрошують о 16:00. Триватиме він до 17:30.

Про це повідомили на ФБ-сторінці департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради.

Крім того, у суботу та неділю у сквері “Прибережний” пройде благодійна акція – «Благодійний арт-проект «Незламний Херсон». Час: 12:00-18:00. 

Там на дніпрян очікують:

  • 15 арт-картин, які передають події на Херсонщині;
  • фото від професійного фотографа за донат на ЗСУ;
  • 10-метровий прапор України зі суші (у суботу) та 15-метрова піца по-українськи (у неділю).

Кожен зможе спробувати шматочок піци або суші за донат на підтримку Херсонщини, – зазначили у департаменті.

Новости Днепра про У Дніпрі відбудеться шоу мильних бульбашок: коли та де саме

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі відбудеться шоу мильних бульбашок: коли та де самеУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі волонтер та агент ГРУ наводив ракети на будинки, лікарні та управління СБУ
Новини Дніпра
Сьогодні 10:25
У Дніпрі волонтер та агент ГРУ наводив ракети на будинки, лікарні та управління СБУ

У Дніпрі оголосили про підозру чоловікові, який працював на російські…

Екстремальна спека у Дніпрі: у МОЗ розповіли, як убезпечити своє здоров’я
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
Екстремальна спека у Дніпрі: у МОЗ розповіли, як убезпечити своє здоров’я

Спека триватиме ще довго.

У Дніпрі “замінували” аеропорт, який не працює вже півтора року
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
У Дніпрі “замінували” аеропорт, який не працює вже півтора року

А "мінери" знають взагалі про це?!

У Дніпрі на макулатуру здали 11 тонн російськомовних книг: куди їх подінуть
Новини Дніпра
Вчора 21:59
У Дніпрі на макулатуру здали 11 тонн російськомовних книг: куди їх подінуть

Дніпряни зносили на макулатуру цілі бібліотеки та архіви.

Наверх