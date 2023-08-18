У Дніпрі відбудеться шоу мильних бульбашок: коли та де саме

Так, сьогодні, 18 серпня, у парку Шевченка відбудеться благодійний захід «Напиши листа покинутій дитині» від благодійного фонду «Мама плюс Я». Час: 16:00-19:00. А на вулиці Яворницького пройде мистецький захід «Війна на пензлі “АРТ DAY”. Час: 17:00-20:00.
У суботу теж буде цікаво: у парку Шевченка влаштують шоу мильних бульбашок. На захід запрошують о 16:00. Триватиме він до 17:30.
Про це повідомили на ФБ-сторінці департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради.
Крім того, у суботу та неділю у сквері “Прибережний” пройде благодійна акція – «Благодійний арт-проект «Незламний Херсон». Час: 12:00-18:00.
Там на дніпрян очікують:
Кожен зможе спробувати шматочок піци або суші за донат на підтримку Херсонщини, – зазначили у департаменті.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі оголосили про підозру чоловікові, який працював на російські…
Спека триватиме ще довго.
А "мінери" знають взагалі про це?!
Дніпряни зносили на макулатуру цілі бібліотеки та архіви.