У Дніпрі відбудеться шоу мильних бульбашок: коли та де саме

На вихідні для мешканців Дніпра та гостей міста підготували кілька активностей!

Так, сьогодні, 18 серпня, у парку Шевченка відбудеться благодійний захід «Напиши листа покинутій дитині» від благодійного фонду «Мама плюс Я». Час: 16:00-19:00. А на вулиці Яворницького пройде мистецький захід «Війна на пензлі “АРТ DAY”. Час: 17:00-20:00.

У суботу теж буде цікаво: у парку Шевченка влаштують шоу мильних бульбашок. На захід запрошують о 16:00. Триватиме він до 17:30.

Про це повідомили на ФБ-сторінці департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради.

Крім того, у суботу та неділю у сквері “Прибережний” пройде благодійна акція – «Благодійний арт-проект «Незламний Херсон». Час: 12:00-18:00.

Там на дніпрян очікують:

15 арт-картин, які передають події на Херсонщині;

фото від професійного фотографа за донат на ЗСУ;

10-метровий прапор України зі суші (у суботу) та 15-метрова піца по-українськи (у неділю).

Кожен зможе спробувати шматочок піци або суші за донат на підтримку Херсонщини, – зазначили у департаменті.

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