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  • Екстремальна спека у Дніпрі: у МОЗ розповіли, як убезпечити своє здоров’я

Екстремальна спека у Дніпрі: у МОЗ розповіли, як убезпечити своє здоров’я

Сьогодні 10:00
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Спека триватиме ще довго.

Новости Днепра про Екстремальна спека у Дніпрі: у МОЗ розповіли, як убезпечити своє здоров'я

Цього року літо в Україні видалося дуже спекотним: стовпчики термометра кожного дня підіймаються вище відмітки 30+.

У МОЗ розповіли, як убезпечити своє здоров’я під час екстремальної спеки.

Насамперед уникайте перебування на вулиці у найспекотніші години (з 10 до 18). Якомога більше часу намагайтеся перебувати в приміщенні з кондиціонером. Пийте багато рідини, навіть якщо ви не відчуваєте спраги. Охолоджуйте шкіру. Обережно плануйте спортивні активності. Їжте легку збалансовану їжу. Відмовтеся від алкоголю. Ніколи не залишайте дітей або домашніх тварин в машині.

У дуже спекотні дні варто бути уважними до свого здоров’я та стану людей навколо. Якщо вам або комусь із тих, хто поряд із вами, раптом стало зле – не зволікайте, звертайтеся по медичну допомогу, – закликали у МОЗ.

Зазначимо, найчастіше від високих температур потерпають люди старші 65 років, малюки до двох років та особи, які мають хронічні захворювання або психічні розлади.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі очікується спекотний день. 

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Новости Днепра про Екстремальна спека у Дніпрі: у МОЗ розповіли, як убезпечити своє здоров'яУкраїнська

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