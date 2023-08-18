Сьогодні на Дніпропетровщині попрощаються з капітаном, який загинув у бою за Україну

Вічна слава Герою!

Сьогодні, 18 серпня, у Кам’янському попрощаються з капітаном Сергієм Галузіним, який загинув, захищаючи Україну.

Сергій народився 30 вересня 1974 року. 1996-го закінчив Академію прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького. З 1996 до 2015 року чоловік проходив військову службу на різних посадах. Був учасником АТО/ООС. Від початку березня минулого року став до лав Сил територіальної оборони.

Загинув Сергій 13 серпня 2023 року в бою на Донеччині.

Про це повідомив мер Кам’янського Андрій Білоусов.

Від імені всієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника, – написав він.

У Героя залишилися дружина, син, донька, батьки та сестра.

Поховають воїна сьогодні о 12:00 на Алеї Героїв кладовища на вулиці Весняній.

Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним захисника!

Вічна пам’ять і слава Герою!

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