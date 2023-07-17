В Днепре продлили работу популярного автобуса

С 17 июля будет курсировать дополнительный вечерний рейс в Приднепровск.

Об этом говорится в сообщении на сайте Днепровского горсовета.

Жители Приднепровска неоднократно обращались к местным властям с просьбой продлить график движения маршрута №35.

В департаменте транспорта ответили на запрос горожан. Теперь последний рейс маршрута №35 с площади Успенская будет отправляться в 21:40.

Напомним, сегодня, 17 июля, некоторые трамваи закончат свою работу раньше. Мы также писали, что междугородние автобусы, которые едут в Днепр, изменят повідомляли, график движения з 1 июля. А в Кривом Роге произошла смертельная ДТП с пьяным водителем и автобусом.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: