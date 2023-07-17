Є загиблий та травмована дитина: у Кривому Розі п’яний водій врізався в автобус та автівку

Близько 20:00 16 липня у Кривому Розі сталася смертельна ДТП.

Про це повідомили в ГУНП у Дніпропетровській області. Як розповіли в поліції, ДТП сталася близько 20 години вечора в Інгулецькому районі Кривого Рогу. Внаслідок ДТП загинула одна людина, ще троє травмувалися.

Правоохоронці зазначають, що 49-річний водій автомобіля Toyota Land Curser виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з пасажирським автобусом та автомобілем Skoda Fabia.

Внаслідок ДТП 38-річний водій автомобіля Skoda Fabia від отриманих травм загинув на місці. Ще два пасажири автівки, серед яких 7-річний хлопчик, отримали травми. Їх забрали до лікарні.

Пасажири автобуса не постраждали.

Травми отримав водій Toyota. Поліціянти встановили, що він був у стані алкогольного сп’яніння. затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі поліціянти вирішують питання про відкриття кримінальної справи.

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