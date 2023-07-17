Є загиблий та травмована дитина: у Кривому Розі п’яний водій врізався в автобус та автівку

Про це повідомили в ГУНП у Дніпропетровській області.
Як розповіли в поліції, ДТП сталася близько 20 години вечора в Інгулецькому районі Кривого Рогу. Внаслідок ДТП загинула одна людина, ще троє травмувалися.
Правоохоронці зазначають, що 49-річний водій автомобіля Toyota Land Curser виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з пасажирським автобусом та автомобілем Skoda Fabia.
Внаслідок ДТП 38-річний водій автомобіля Skoda Fabia від отриманих травм загинув на місці. Ще два пасажири автівки, серед яких 7-річний хлопчик, отримали травми. Їх забрали до лікарні.
Пасажири автобуса не постраждали.
Травми отримав водій Toyota. Поліціянти встановили, що він був у стані алкогольного сп’яніння. затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі поліціянти вирішують питання про відкриття кримінальної справи.
Читайте також:
Автор:
У неділю, 16 липня, на трасі Кривий Ріг-Кропивницький сталася масштабна…
У неділю, 16 липня, у Дніпрі на перехресті вулиць Гоголя…
У Кривому Розі на найбільшому підприємстві гірничо-металургійного комплексу України "АрселорМіттал"…
У п'ятницю, 14 липня, у Дніпрі сталася ДТП з вантажівкою.