У Дніпрі не поділили дорогу трамвай та вантажівка (відео)

У Дніпрі на вулиці Гомельській сталося ДТП за участі трамваю і вантажівки.

Вантажівка не поділила дорогу з 15 трамваєм та зачепила його. На громадському транспорті помітні подряпини, а у фури пошкоджене колесо.

Відео опублікував телеграм-канал “Хдніпро”. На ньому видно, що ДТП сталося на перехресті.

Також у салоні трамваю на момент аварії перебували пасажири. Чи є постраждалі, наразі невідомо.

Плануйте свій час з урахуванням даної інформації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі біля заїзду на Новий міст сталася ДТП з мотоциклістом.

Українська Русский

Автор: