У Дніпрі не поділили дорогу трамвай та вантажівка (відео)

Вантажівка не поділила дорогу з 15 трамваєм та зачепила його. На громадському транспорті помітні подряпини, а у фури пошкоджене колесо.
Відео опублікував телеграм-канал “Хдніпро”. На ньому видно, що ДТП сталося на перехресті.
Також у салоні трамваю на момент аварії перебували пасажири. Чи є постраждалі, наразі невідомо.
Плануйте свій час з урахуванням даної інформації.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі біля заїзду на Новий міст сталася ДТП з мотоциклістом.Гончар Вірсавія
Автор:
Сезон полуниці вже розпочався.
Ринок на житловому масиві Тополя продовжує змінюватися. Спочатку велику територію…
Жінка спочатку хотіла приховати злочин, але потім сама зізналася в…
У Дніпрі на в'їзді на Новий міст сталася ДТП з…