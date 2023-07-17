Есть погибший и травмированный ребенок: в Кривом Роге пьяный водитель врезался в автобус и автомобиль

Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.
Как рассказали в полиции, ДТП произошло около 20 часов вечера в Ингулецком районе Кривого Рога. В результате ДТП погиб один человек, еще трое травмировались.
Полицейские отмечают, что 49-летний водитель автомобиля Toyota Land Curser выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом и автомобилем Skoda Fabia.
В результате ДТП 38-летний водитель автомобиля Skoda Fabia от полученных травм погиб на месте. Еще два пассажира автомобиля, среди которых 7-летний мальчик, получили травмы. Их забрали в больницу.
Пассажиры автобуса не пострадали.
Травмы получил водитель Toyota. Полицейские установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Полицейские решают вопрос об открытии уголовного дела.
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