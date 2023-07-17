Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Есть погибший и травмированный ребенок: в Кривом Роге пьяный водитель врезался в автобус и автомобиль

Есть погибший и травмированный ребенок: в Кривом Роге пьяный водитель врезался в автобус и автомобиль

Сегодня 10:56
просмотров

Вечером 16 июля в Кривом Роге произошло смертельное ДТП.

Новости Днепра про Есть погибший и травмированный ребенок: в Кривом Роге пьяный водитель врезался в автобус и автомобиль

Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.

Как рассказали в полиции, ДТП произошло около 20 часов вечера в Ингулецком районе Кривого Рога. В результате ДТП погиб один человек, еще трое травмировались.

Полицейские отмечают, что 49-летний водитель автомобиля Toyota Land Curser выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом и автомобилем Skoda Fabia.

В результате ДТП 38-летний водитель автомобиля Skoda Fabia от полученных травм погиб на месте. Еще два пассажира автомобиля, среди которых 7-летний мальчик, получили травмы. Их забрали в больницу.

Пассажиры автобуса не пострадали.

Травмы получил водитель Toyota. Полицейские установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Полицейские решают вопрос об открытии уголовного дела.

Новости Днепра про Есть погибший и травмированный ребенок: в Кривом Роге пьяный водитель врезался в автобус и автомобиль

Новости Днепра про Есть погибший и травмированный ребенок: в Кривом Роге пьяный водитель врезался в автобус и автомобиль

Читайте также:

Новости Днепра про Есть погибший и травмированный ребенок: в Кривом Роге пьяный водитель врезался в автобус и автомобильУкраїнська Новости Днепра про Есть погибший и травмированный ребенок: в Кривом Роге пьяный водитель врезался в автобус и автомобильРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Есть погибшие и много травмированных: под Кривым Рогом столкнулись пассажирский и грузовой автобусы
Новости Днепра
Вчера 18:29
Есть погибшие и много травмированных: под Кривым Рогом столкнулись пассажирский и грузовой автобусы

В воскресенье, 16 июля, на трассе Кривой Рог-Кропивницкий произошло масштабное…

В Днепре на Гоголя произошло ДТП с велосипедистом: водителя двухколесного транспорта госпитализировали (ФОТО)
Новости Днепра
Вчера 12:09
В Днепре на Гоголя произошло ДТП с велосипедистом: водителя двухколесного транспорта госпитализировали (ФОТО)

В воскресенье, 16 июля, в Днепре на перекрестке улиц Гоголя…

В Кривом Роге на «АрселорМиттал» нашли мертвого работника: что известно
Новости Днепра
Вчера 09:20
В Кривом Роге на «АрселорМиттал» нашли мертвого работника: что известно

В Кривом Роге на крупнейшем предприятии горно-металлургического комплекса Украины "АрселорМиттал"…

Травмировался водитель: в Днепре на Рабочей грузовик влетел в столб (ФОТО)
Новости Днепра
14.07.2023 19:26
Травмировался водитель: в Днепре на Рабочей грузовик влетел в столб (ФОТО)

В пятницу, 14 июля, в Днепре произошло ДТП с грузовиком.

Последние новости

В пригороде Днепра из реки вытащили тело мужчины
В пригороде Днепра из реки вытащили тело мужчины

В Днепровском районе утонул мужчина.

Сегодня 10:21
1
просмотров
Потери России в войне в Украине превысили 238 тысяч военных, — Генштаб
Потери России в войне в Украине превысили 238 тысяч военных, — Генштаб

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 17 июля, составили 620 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 238300 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 23 артсистемы и 8 дронов.

Сегодня 10:00
4
просмотров
Бавовна на Крымском мосту: что известно в настоящее время и что говорят в СБУ и ГУР
Бавовна на Крымском мосту: что известно в настоящее время и что говорят в СБУ и ГУР

В результате взрывов разрушен один пролет Крымского моста.

Сегодня 09:40
5
просмотров
Взрывы на Крымском мосту: два человека погибли, ранен ребенок
Взрывы на Крымском мосту: два человека погибли, ранен ребенок

Сегодня ночью, около 4 утра по киевскому времени, на Крымском мосту прозвучало взрывы, в результате которых погибли два человека.

Сегодня 09:30
5
просмотров
На Днепропетровщине «Peugeot» съехал в кювет и перевернулся
На Днепропетровщине «Peugeot» съехал в кювет и перевернулся

В Кривом Роге ночью из легковушки, которая съехала в кювет и перевернулась, спасатели вырезали пострадавшего водителя.

Сегодня 09:00
3
просмотров
Работает ПВО: Днепропетровскую область ночью атаковали «Шахедами»
Работает ПВО: Днепропетровскую область ночью атаковали «Шахедами»

Ночью 17 июля враг снова пытался атаковать Днепропетровскую область беспилотниками.

Сегодня 08:30
1
просмотров
«Цветовое настроение»: днепровский кондитер Никифоренко снова удивил любителей сладенького
«Цветовое настроение»: днепровский кондитер Никифоренко снова удивил любителей сладенького

Дніпровський кондитер Дмитро Никифоренко вкотре дивує своєю майстерністю. Кожного разу торти, які він виготовляє на замовлення, виглядають неординарно та дуже реалістично.

Сегодня 08:00
4
просмотров
На фронте погиб боец из Каменского: у Героя остались четыре дочери
На фронте погиб боец из Каменского: у Героя остались четыре дочери

На войне за независимость Украины погиб Олег Каюмов из Каменского.

Сегодня 07:15
4
просмотров
В Днепре 17 и 18 июля некоторые трамваи и троллейбусы закончат свою работу раньше
В Днепре 17 и 18 июля некоторые трамваи и троллейбусы закончат свою работу раньше

17 и 18 июля в Днепре трамваи №18, №19 и троллейбусы №20 закончат свою работу раньше.

Сегодня 06:45
2
просмотров
Весь день будет ясно и солнечно: прогноз погоды в Днепре на 17 июля
Весь день будет ясно и солнечно: прогноз погоды в Днепре на 17 июля

Зонт сегодня не понадобится!

Сегодня 06:15
2
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх