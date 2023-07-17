Сайт Дніпра
Новини Які трамваї сьогодні закінчать роботу раніше: що треба знати дніпрянам
Які трамваї сьогодні закінчать роботу раніше: що треба знати дніпрянам
17 та 18 липня у Дніпрі трамваї №18, №19 та тролейбуси №20 закінчать свою роботу раніше.
Останні відправлення з остаточних зупинок:
Трамвай №18
від ДЕВЗ о 20:21
від ж/м Лівобережний-3 о 21:00
Трамвай №19
від пл. Старомостова о 19:56
від ж/м Лівобережний-3 о 20:52
Тролейбус №20
від вул. Європейської о 20:20
від ж/м Лівобережний-3 о 20:59
Зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії на перехресті просп. Миру з вул. Миколи Міхновського.
Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
Автор:
Новини Дніпра
Вчора 20:04
У понеділок, 17 липня, у Дніпрі заплановно відключення електроенергії на…
Новини Дніпра
Вчора 19:45
У бою з окупантами, захищаючи територіальну цілісність і незалежність України,…
Новини Дніпра
Вчора 18:51
У Дніпропетровській області розшукують зниклого Сергія Гріндєва, який ще 23…
Новини Дніпра
Вчора 18:29
У неділю, 16 липня, на трасі Кривий Ріг-Кропивницький сталася масштабна…