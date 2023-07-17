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У Дніпрі подовжили роботу популярного автобусу

Сьогодні 12:09
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З 17 липня курсуватиме додатковий вечірній рейс до Придніпровська.

Новости Днепра про У Дніпрі подовжили роботу популярного автобусу

Про це йдеться в повідомленні на сайті Дніпровської міськради. 

Мешканці Придніпровська неодноразово зверталися до місцевої влади з проханням подовжити графік руху маршруту №35. 

У департаменті транспорту відповіли на запит містян. Відтепер останній рейс маршруту №35 із площі Успенська буде відправлятися о 21:40.

Нагадаємо, сьогодні, 17 липня, деякі трамваї закінчать свою роботу раніше. Ми також повідомляли, що міжміські автобуси, які курсують до Дніпра, змінять графік руху з 1 липня. А у Кривому Розі сталася смертельна ДТП за участі автобуса. 

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Новости Днепра про У Дніпрі подовжили роботу популярного автобусуУкраїнська

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