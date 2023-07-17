У Дніпрі подовжили роботу популярного автобусу

Про це йдеться в повідомленні на сайті Дніпровської міськради.
Мешканці Придніпровська неодноразово зверталися до місцевої влади з проханням подовжити графік руху маршруту №35.
У департаменті транспорту відповіли на запит містян. Відтепер останній рейс маршруту №35 із площі Успенська буде відправлятися о 21:40.
Нагадаємо, сьогодні, 17 липня, деякі трамваї закінчать свою роботу раніше. Ми також повідомляли, що міжміські автобуси, які курсують до Дніпра, змінять графік руху з 1 липня. А у Кривому Розі сталася смертельна ДТП за участі автобуса.
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