У Дніпрі подовжили роботу популярного автобусу

З 17 липня курсуватиме додатковий вечірній рейс до Придніпровська.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Дніпровської міськради.

Мешканці Придніпровська неодноразово зверталися до місцевої влади з проханням подовжити графік руху маршруту №35.

У департаменті транспорту відповіли на запит містян. Відтепер останній рейс маршруту №35 із площі Успенська буде відправлятися о 21:40.

Нагадаємо, сьогодні, 17 липня, деякі трамваї закінчать свою роботу раніше. Ми також повідомляли, що міжміські автобуси, які курсують до Дніпра, змінять графік руху з 1 липня. А у Кривому Розі сталася смертельна ДТП за участі автобуса.

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