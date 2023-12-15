В Днепре продают крымскую сосну по 200 гривен

В Днепре в самом разгаре продажа новогодних елок.

До Нового Года осталось пол месяца и многие начинают подыскивать себе елку. На базарах в основном продают крымские сосны, специально выращиваемые для продажи. Правда, в этом году цены кусаются и найти бюджетный вариант сложно. Впрочем, как отмечают днепряне, можно приобрести дерево и за 200 гривен.

Лайфхаками поделились в сообществе на Facebook.

В частности, продавец Денис на Фрунзенском рынке предлагает маленькие елочки за 200 гривен. Следует заметить, что за такие средства «вау» качества нет, но немного новогоднего настроения дерево принесет.

Также днепряне поделились ценами на деревья в лесхозах.

Днепровское лесное хозяйство:

Сосна обычная – от 120 грн до 570 грн;

Сосна крымская – от 180 грн. до 2700 грн.;

Набор хвойных веток – 150 грн.

Новомосковское лесное хозяйство:

Сосна обычная – от 180 грн до 570 грн;

Сосна крымская – от 210 грн. до 3000 грн.;

Набор хвойных веток – 150 грн.

Петриковское лесное хозяйство:

Сосна крымская – от 120 до 600 грн.

Напомним, ранее мы писали, что цены на елки в Днепре бьют все рекорды.

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