В Днепре продают крымскую сосну по 200 гривен

До Нового Года осталось пол месяца и многие начинают подыскивать себе елку. На базарах в основном продают крымские сосны, специально выращиваемые для продажи. Правда, в этом году цены кусаются и найти бюджетный вариант сложно. Впрочем, как отмечают днепряне, можно приобрести дерево и за 200 гривен.
Лайфхаками поделились в сообществе на Facebook.
В частности, продавец Денис на Фрунзенском рынке предлагает маленькие елочки за 200 гривен. Следует заметить, что за такие средства «вау» качества нет, но немного новогоднего настроения дерево принесет.
Также днепряне поделились ценами на деревья в лесхозах.
Днепровское лесное хозяйство:
Новомосковское лесное хозяйство:
Петриковское лесное хозяйство:
Напомним, ранее мы писали, что цены на елки в Днепре бьют все рекорды.
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