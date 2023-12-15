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На Солнце произошла мощная вспышка: Землю всколыхнут магнитные бури

Сегодня 10:00
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У метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие.

Новости Днепра про На Солнце произошла мощная вспышка: Землю всколыхнут магнитные бури

В активной области Солнца 14 декабря произошла самая мощная за последние 6 лет вспышка. Накануне также были зафиксированы вспышки, излучения от которых направились к нашей планете.

Из-за этого магнитные бури всколыхнут Землю – они ожидаются до 16 декабря.

Отметим, магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять на работу систем связи, а также на здоровье людей.

Новости Днепра про На Солнце произошла мощная вспышка: Землю всколыхнут магнитные бури

Как магнитные бури влияют на человека

Их влияние на здоровье очень индивидуально для каждого человека. На негативные симптомы магнитной бури чаще всего жалуются владельцы хронических болезней, беременные женщины и старики. В такие дни чаще всего может возникать:

  • головная боль;
  • головокружение, потемнение в глазах;
  • повышение давления;
  • высокая температура;
  • сильная общая слабость;
  • боли в мышцах и суставах;
  • ломота костей;
  • бессонница;
  • обострение хронических заболеваний.

Как уберечься

Чтобы магнитные бури принесли минимальный вред здоровью, соблюдайте следующие правила:

  1. Откажитесь от жареных и острых блюд, а также фастфуда. Добавьте в свой рацион больше сезонных овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы.
  2. Убедитесь, что вы потребляете не менее 1,5 литра жидкости в день. Пейте воду с минералами и электролитами. Пейте меньше кофе, алкоголя и энергетических напитков, меньше курите.
  3. Увеличьте физическую активность. Проводите больше времени на свежем воздухе и почаще ходите пешком.
  4. Не забывайте регулярно проветривать комнату, особенно перед сном.
  5. Посвящайте время хобби и приятным занятиям, общайтесь с домашними питомцами. Это поможет снизить уровень стресса.
  6. Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов, постарайтесь отвлечься от негативных мыслей. 
  7. Поддерживайте режим сна, в сутки спите не менее 7 часов.

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Новости Днепра про На Солнце произошла мощная вспышка: Землю всколыхнут магнитные буриУкраїнська Новости Днепра про На Солнце произошла мощная вспышка: Землю всколыхнут магнитные буриРусский

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