На Солнце произошла мощная вспышка: Землю всколыхнут магнитные бури

В активной области Солнца 14 декабря произошла самая мощная за последние 6 лет вспышка. Накануне также были зафиксированы вспышки, излучения от которых направились к нашей планете.
Из-за этого магнитные бури всколыхнут Землю – они ожидаются до 16 декабря.
Отметим, магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять на работу систем связи, а также на здоровье людей.
Как магнитные бури влияют на человека
Их влияние на здоровье очень индивидуально для каждого человека. На негативные симптомы магнитной бури чаще всего жалуются владельцы хронических болезней, беременные женщины и старики. В такие дни чаще всего может возникать:
Как уберечься
Чтобы магнитные бури принесли минимальный вред здоровью, соблюдайте следующие правила:
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