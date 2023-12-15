У Дніпрі продають кримську сосну по 200 гривень

До Нового Року залишилося пів місяця і багато хто починає підшукувати собі ялинку. На базарах в основному продають кримські сосни, які спеціально вирощують для продажу. Щоправда, цього року ціни кусаються і знайти бюджетний варіант важко. Втім як зазначають дніпряни, можна придбати дерево і за 200 гривень.
Лайфхаками поділилися у спільноті на Facebook.
Зокрема, продавець Денис на Фрунзенському ринку пропонує маленькі ялиночки за 200 гривень. Варто зауважити, що за такі кошти “вау” якості немає, але трохи новорічного настрою дерево принесе.
Також дніпряни поділилися цінами на дерева в лісгоспах.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ціни на ялинки у Дніпрі б’ють всі рекорди.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі несподівано анонсували ще одне відключення газу до кінця…
У Дніпрі з 18 по 22 грудня вимикатимуть світло.
У Дніпрі на проспекті Яворницького через ДТП кілометровий затор.
Посадовиця офіційно влаштувала на роботу свою знайому, яка насправді нічого…