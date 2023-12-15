У Дніпрі продають кримську сосну по 200 гривень

У Дніпрі в самому розпалі продаж новорічних ялинок.

До Нового Року залишилося пів місяця і багато хто починає підшукувати собі ялинку. На базарах в основному продають кримські сосни, які спеціально вирощують для продажу. Щоправда, цього року ціни кусаються і знайти бюджетний варіант важко. Втім як зазначають дніпряни, можна придбати дерево і за 200 гривень.

Лайфхаками поділилися у спільноті на Facebook.

Зокрема, продавець Денис на Фрунзенському ринку пропонує маленькі ялиночки за 200 гривень. Варто зауважити, що за такі кошти “вау” якості немає, але трохи новорічного настрою дерево принесе.

Також дніпряни поділилися цінами на дерева в лісгоспах.

Дніпровське лісове господарство:

Сосна звичайна – від 120 грн до 570 грн;

Сосна кримська – від 180 грн до 2700 грн;

Набір хвойних гілок – 150 грн.

Новомосковське лісове господарство:

Сосна звичайна – від 180 грн до 570 грн;

Сосна кримська – від 210 грн до 3000 грн;

Набір хвойних гілок – 150 грн.⠀

Петриківське лісове господарство:

Сосна кримська – від 120 грн до 600 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ціни на ялинки у Дніпрі б’ють всі рекорди.

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