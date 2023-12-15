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  • В Днепре заменили разорванный непогодой флаг Украины: интересные факты о гигантском флаге-рекордсмене

В Днепре заменили разорванный непогодой флаг Украины: интересные факты о гигантском флаге-рекордсмене

Сегодня 10:33
просмотров

Новенький флаг Украины теперь снова развевается над Днепром.

Новости Днепра про В Днепре заменили разорванный непогодой флаг Украины: интересные факты о гигантском флаге-рекордсмене

Коммунальщики заменили самый большой флаг Днепра, который накануне повредил сильный ветер. Флаг теперь снова развевается на высоченном флагштоке напротив исторического музея.

Напомним, вчера представители департамента благоустройства во время ежедневной проверки заметили, что самый большой флаг Украины в Днепре разорвал ветер. Флаг разорвало почти пополам. С самого утра коммунальщики принялись заменять поврежденное полотно.

Новости Днепра про В Днепре заменили разорванный непогодой флаг Украины: интересные факты о гигантском флаге-рекордсмене

Новости Днепра про В Днепре заменили разорванный непогодой флаг Украины: интересные факты о гигантском флаге-рекордсмене

Интересные факты о самом большом флаге Украины в Днепре

  • вес флага — 23 килограмма, размеры 12 на 18 метров, поднятый на флагштоке высотой 72 метра;
  • сделан из парашютного полотна, которое может противостоять сильным порывам ветра;
  • для изготовления флага нужно более двухсот квадратных метров ткани;
  • флагшток установили на одной из самых высоких точек города, рядом с Музеем АТО и Аллеей Героев;
  • сразу после установки, Самый большой флаг Украины внесли в Книгу рекордов Украины, но затем его «перегнал» флаг, установленный в Киеве. Высота главного флагштока составляет 100 метров;
  • место, где установили флаг, расположенный рядом с нулевой верстой, откуда началась застройка Днепра.

Новости Днепра про В Днепре заменили разорванный непогодой флаг Украины: интересные факты о гигантском флаге-рекордсмене

Новости Днепра про В Днепре заменили разорванный непогодой флаг Украины: интересные факты о гигантском флаге-рекордсмене

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Новости Днепра про В Днепре заменили разорванный непогодой флаг Украины: интересные факты о гигантском флаге-рекордсменеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре заменили разорванный непогодой флаг Украины: интересные факты о гигантском флаге-рекордсменеРусский

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