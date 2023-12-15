В Днепре заменили разорванный непогодой флаг Украины: интересные факты о гигантском флаге-рекордсмене

Коммунальщики заменили самый большой флаг Днепра, который накануне повредил сильный ветер. Флаг теперь снова развевается на высоченном флагштоке напротив исторического музея.
Напомним, вчера представители департамента благоустройства во время ежедневной проверки заметили, что самый большой флаг Украины в Днепре разорвал ветер. Флаг разорвало почти пополам. С самого утра коммунальщики принялись заменять поврежденное полотно.
Интересные факты о самом большом флаге Украины в Днепре
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