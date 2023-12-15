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В Днепре произошел масштабный пожар на СТО (ВИДЕО)

Сегодня 09:04
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Площадь возгорания составила 70 кв. м.

Новости Днепра про В Днепре произошел масштабный пожар на СТО (ВИДЕО)

Ночью на линию «101» сообщили о пожаре на улице Николая Хвылевого в Новокодакском районе города.

На место оперативно прибыли спасатели, там они выяснили, что возгорание возникло в одноэтажном здании СТО. Горели утеплитель кровли и конструкции крыши на площади 70 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар ликвидировали в 04:49.

Новости Днепра про В Днепре произошел масштабный пожар на СТО (ВИДЕО)

Новости Днепра про В Днепре произошел масштабный пожар на СТО (ВИДЕО)

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 21 спасателя и 5 единиц техники.

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Новости Днепра про В Днепре произошел масштабный пожар на СТО (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепре произошел масштабный пожар на СТО (ВИДЕО)Русский

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