В Днепре произошел масштабный пожар на СТО (ВИДЕО)

Ночью на линию «101» сообщили о пожаре на улице Николая Хвылевого в Новокодакском районе города.
На место оперативно прибыли спасатели, там они выяснили, что возгорание возникло в одноэтажном здании СТО. Горели утеплитель кровли и конструкции крыши на площади 70 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар ликвидировали в 04:49.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению возгорания привлекли 21 спасателя и 5 единиц техники.
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