На войне погиб телеоператор из Днепра Денис Яцюк

На войне умер медийщик и телеоператор одного из каналов Днепра.

О печальном известии сообщили в Днепропетровской областной организации НСЖУ.

Денис Яцюк долгое время работал на 51 канале (сейчас днепровский филиал «Общественного») телеоператором. С начала широкомасштабного вторжения Денис вступил в ряды Сил обороны.

К сожалению, 14 декабря стало известно, что Денис Яцюк погиб.

В соцсетях друзья и бывшие одногруппники оставляют теплые слова о Денисе.

Денис Яцюк и Наталья Долгих вместе учились в университете (фото с Facebook).

С ночи не могу прийти в себя… Плачу и не могу поверить… Мы ведь только в понедельник общались…

Денис Яцюк – мой друг из студенческой парты, талантливый оператор и отважный ВОИН, навсегда верный своей Родине… Идут на небо лучшие…

Спасибо, друг, что не испугался и защищал, спасибо, что отзывался оттуда. Покои с миром и передавай привет там Ромке, всем нашим… твоя улыбка навечно в памяти, — написала на своей странице Наталья. Ты вернулся на щит.

Денис Яцюк – ты меня привел на это телевидение 19 лет назад. Это благодаря тебе, благодаря твоему таланту видеть в людях будущее ты сделал это.

Благодарю тебя от всего сердца. Низкий тебе поклон. Честь и уважение. Покои с миром, братец, — пишет Роман Малко.

Одногруппница погибшего Ирина Руденко рассказала в своем Facebook, что недавно Денис появился в совместном чате. Впоследствии выяснилось, что это был спам, о чем сказал сам Денис, но студенческие друзья решили поговорить и встретиться когда-то.

Денис согласился, но сказал, что сможет это сделать, только когда демобилизуется.

В чате одногруппников долгие годы была тишина, пока к вечеру в минувшее воскресенье не «прижало» сообщение от Дениса. Ссылки. «Скорее всего, спам, не открывайте», предупредила Катя. Позже Дэн и сам отписал, что спам. Но этим спамом он расшевелил многолетнюю тишину: предложение встретиться, кто сможет…

«Вот как демобилизую, так я охотно» — был его ответ буквально в этот понедельник.

А сегодня мы узнали, что Дениса больше нет с нами…

Я открыла утром Инстаграм и увидела на фото своего улыбающегося одногруппника, под которым первым предложением было «Ты вернулся на щите». «Да ну нет», подумала я. Ну, не может быть. Ну вот несколько дней назад он писал нам всем.

Мы с Денисом проучились вместе пять лет на «заочке». Затем очень часто пересекались на разных пресс-конференциях и съемках. Он всегда был добрым и искренним, с такой немного детской доверчивостью.

Спасибо, что защищал и держал над нами Небо, Денис Яцюк. Мне до сих пор не верится. Вечная память тебе, друг.

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