Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС: что нас ждет дальше

Украина скоро приступит к переговорам о вступлении в ЕС.

Лидеры ЕС решили начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз, сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Нет, это не значит, что мы скоро станем членами ЕС, но мы преодолели еще одно место на пути к этому. До последнего момента не было ясно, примут ли на саммите решение о переговорах. Виной всему позиция премьера Венгрии Виктора Орбана, грозившегося не проголосовать за это.

Что будет дальше?

Теперь исполнительный орган блока приступит к технической работе по подготовке процесса вступления, которая предусматривает составление планов и проверку уровня соответствия украинского законодательства европейскому параллельно с завершением будущих реформ.

Далее наступит этап переговоров, который может длиться годами, ведь путь к членству длинный и сложный. Хорватия была последней присоединившейся к блоку страной, ее заявку рассматривали 10 лет, прежде чем страну официально приняли в ЕС в 2013 году.

Отметим, что любые решения о расширении ЕС должны единогласно одобрить все 27 членов блока, в том числе Венгрия.

На сообщение Шарля Мишеля отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

– Победа Украины. Победа всей Европы. Победа, мотивирующая, вдохновляющая и укрепляющая, – написал он.

Следует отметить, что Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Украина и Молдова получили статус кандидата ЕС летом 2022 года, тогда как Грузии во время саммита было отказано.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: