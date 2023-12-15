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У Дніпрі сталася масштабна пожежа на СТО (ВІДЕО)

Сьогодні 09:04
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Площа займання склала 70 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі сталася масштабна пожежа на СТО (ВІДЕО)

Уночі на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Миколи Хвильового у Новокодацькому районі‎ міста.

На місце оперативно прибули рятувальники, там вони з’ясували, що займання виникло в одноповерховій будівлі СТО. Горіли утеплювач покрівлі та конструкції даху на площі 70 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежу ліквідували о 04:49.

Новости Днепра про У Дніпрі сталася масштабна пожежа на СТО (ВІДЕО)

Новости Днепра про У Дніпрі сталася масштабна пожежа на СТО (ВІДЕО)

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 21 рятувальника та 5 одиниць техніки.

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Новости Днепра про У Дніпрі сталася масштабна пожежа на СТО (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі сталася масштабна пожежа на СТО (ВІДЕО)Русский

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