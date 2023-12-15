У Дніпрі сталася масштабна пожежа на СТО (ВІДЕО)

Уночі на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Миколи Хвильового у Новокодацькому районі міста.
На місце оперативно прибули рятувальники, там вони з’ясували, що займання виникло в одноповерховій будівлі СТО. Горіли утеплювач покрівлі та конструкції даху на площі 70 кв. м.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Пожежу ліквідували о 04:49.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння займання залучили 21 рятувальника та 5 одиниць техніки.
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