У Дніпрі сталася масштабна пожежа на СТО (ВІДЕО)

Площа займання склала 70 кв. м.

Уночі на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Миколи Хвильового у Новокодацькому районі‎ міста.

На місце оперативно прибули рятувальники, там вони з’ясували, що займання виникло в одноповерховій будівлі СТО. Горіли утеплювач покрівлі та конструкції даху на площі 70 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежу ліквідували о 04:49.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 21 рятувальника та 5 одиниць техніки.

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