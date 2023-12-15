У “Київстар” повідомили, які послуги вже доступні абонентам із Дніпра

Як з’ясувалося пізніше, за атакою стоїть хакерське угрупування з рф. За даним фактом СБУ відкрила кримінальне провадження.
Спеціалісти уже кілька днів працюють над відновленням роботи оператора, так, станом на вечір 14 грудня працюють понад 90% базових станцій мобільного зв`язку на підконтрольній Україні території, абонентам доступний голосовий зв`язок та активна послуга «Домашній Інтернет». Фахівці розпочали відновлення послуг мобільної передачі даних.
Про це повідомили на сторінці компанії у ФБ.
Першою областю, де ми відновили мобільний інтернет, стала Івано-Франківська. Щоб уникнути перевантаження мережі, ми поступово відновлюємо інші послуги та стабілізуємо роботу. Тому в деяких населених пунктах все ще виникають короткочасні складнощі із якістю зв`язку, але наші спеціалісти оперативно їх усувають, – йдеться у повідомленні.
Важливо: якщо ваша SIM-картка “Київстар” досі не реєструється в мережі, треба:
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