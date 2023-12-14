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На війні загинув телеоператор із Дніпра Денис Яцюк

Сьогодні 20:51
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На війни помер медійник та телеоператор одного із каналів Дніпра.

Новости Днепра про На війні загинув телеоператор із Дніпра Денис Яцюк

Про сумну звістку повідомили в Дніпропетровській обласній організації НСЖУ.

Денис Яцюк тривалий час працював на 51 каналі (зараз дніпровська філія “Суспільного”) телеоператором. З початку широкомасштабного вторгення Денис долучився до лав Сил оборони. 

На жаль, 14 грудня стало відомо, що Денис Яцюк загинув. 

У соцмережах друзі та колишні одногрупники залишають теплі слова про Дениса. 

Денис Яцюк і Наталя Долгіх разом вчилися в університеті (фото з Facebook).

З ночі не можу оговтатися… Плачу і не можу повірити… Ми ж тільки в понеділок спілкувалися…
Денис Яцюк – мій друг зі студентської парти, талановитий оператор і відважний ВОЇН, назавжди вірний своїй Батьківщині… Ідуть на небо найкращі…
Дякую, друже, що не злякався і захищав, дякую, що відгукувався звідти. Спочивай з миром і передавай привіт там Ромці, всім нашим… твоя посмішка навічно в пам’яті, – написала на своїй сторінці Наталя. 

Ти повернувся на щиті.
Денис Яцюк – ти мене привів на це телебачення 19 років назад. Це завдяки тобі, завдяки твоєму таланту бачити в людях майбутнє – ти зробив це.
Дякую тобі від щирого сердця. Низький тобі уклін. Честь та повага. Спочивай з миром, братику, – пише Роман Малко. 

Одногрупниця загиблого Ірина Руденко розповіла у своєму Facebook, що недавно Денис з’явився у спільному чаті. Згодом з’ясувалося, що це був спам, про що сказав сам Денис, але студентські друзі вирішили поговорити та колись зустрітися. 

Денис погодився, але сказав, що зможе це зробити тільки коли демобілізується. 

У чаті одногрупників довгі роки була тиша, аж поки надвечір минулої неділі не “пілікнуло” повідомлення від Дениса. Посилання. “Швидше за все спам, не відкривайте”, попередила Катя. Пізніше Ден і сам відписав, що спам. Але цим спамом він розворушив багаторічну тишу: пропозиція зустрітися, хто зможе долучитися…
“От як демобілізують, так я залюбки” — була його відповідь буквально цього понеділка.
А сьогодні ми дізналися, що Дениса більше нема з нами…
Я відкрила зранку Інстаграм і побачила на фото свого усміхненого одногрупника, під яким першим реченням було “Ти повернувся на щиті”. “Та ну ні”, подумала я. Ну не може бути. Ну ось же кілька днів тому він писав нам усім.
Ми з Денисом провчилися разом п`ять років на “заочці”. Потім дуже часто перетиналися на різних пресконференціях і зйомках. Він завжди був добрим і щирим, з такою трохи дитячою довірливістю.
Дякую, що боронив і тримав над нами Небо, Денис Яцюк. Мені досі не віриться. Вічна пам`ять тобі, друже.
 

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