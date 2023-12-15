Деяким мешканцям Дніпра сьогодні вимкнуть світло на увесь день: адреси

Ще є час зарядити телефон!

Сьогодні, 15 грудня, у Дніпрі вимикатимуть світло деяким мешканцям з 8:00 до 17:00.

Усе через те, що приватна енергетична компанія ЦЕК буде проводити планові роботи.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Титова 13, 13Б, 29, 34Д;

вул. Макарова: 27А.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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