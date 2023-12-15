Деяким мешканцям Дніпра сьогодні вимкнуть світло на увесь день: адреси

Сьогодні, 15 грудня, у Дніпрі вимикатимуть світло деяким мешканцям з 8:00 до 17:00.
Усе через те, що приватна енергетична компанія ЦЕК буде проводити планові роботи.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Читайте також:
Автор:
12 грудня на компанію "Київстар" було здійснено потужну кібератаку.
Це доводить те, що РФ не хоче перемир'я.
На війни помер медійник та телеоператор одного із каналів Дніпра.
Надвечір 14 грудня у Дніпрі чули звук схожий на вибух.