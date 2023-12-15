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Деяким мешканцям Дніпра сьогодні вимкнуть світло на увесь день: адреси

Сьогодні 07:00
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Новости Днепра про Деяким мешканцям Дніпра сьогодні вимкнуть світло на увесь день: адреси

Сьогодні, 15 грудня, у Дніпрі вимикатимуть світло деяким мешканцям з 8:00 до 17:00.

Усе через те, що приватна енергетична компанія ЦЕК буде проводити планові роботи. 

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Титова 13, 13Б, 29, 34Д;
  • вул. Макарова: 27А.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про Деяким мешканцям Дніпра сьогодні вимкнуть світло на увесь день: адресиУкраїнська

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