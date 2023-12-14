Нацелились на Днепр, Харьков и Запорожье: Bild обнародовал якобы военный план РФ до 2026 года

Это доказывает, что РФ не хочет перемирия.

Немецкое издание Bild, а именно так называемый военный аналитик Юлиан Репке, обнародовал якобы военный план РФ до 2026 года. В своей статье под названием «Это военный план Путина до 2026 года», ссылаясь на предоставленные ему данные в разведке, Рьюпке пишет, что Владимир Путин не потерял надежду захватить еще три больших украинских города.

Россия рассчитывает, что Запад устанет от Украины и существенно снизит свою поддержку. Россияне хотят провести имитацию мирных переговоров, чтобы показать миру свои «благие намерения». Но Кремль не планирует останавливаться и хочет вести войну, по меньшей мере, до 2026 года.

Рьюпке утверждает, что до конца 2024 года Россия хочет получить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и выйти на реку Оскол в Харьковской области.

До конца 2026 года планируется продвинуться дальше на запад в Днепр, захватив значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, включая города Харьков, Днепр и Запорожье.

Рьюпке публикует карту, где обозначены земли, которые РФ все еще надеется захватить.

Россияне вроде бы не хотят идти на Одессу и Херсон, поэтому не будут лезть на правобережье Херсонщины, но хотят удержать левый берег. По данным разведки, российские власти готовы терять в Украине до 100 000 солдат.

Дисклеймер: военный обозреватель издания Bild Юлиан Репке довольно сомнительный «эксперт». Его уже ловили на провокационных статьях и месседжах о войне РФ против Украины, поэтому к его словам следует относиться критически.

Впрочем, наличие таких планов у РФ и нарративов в СМИ должно говорить только об одном — Россия не остановится и мира без своего полного поражения не захочет.

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